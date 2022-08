Musikliebhaber ist auf Sendung

Otto Fritsch teilt seine Musikleidenschaft mit zwei Sendungen in der "Radiofabrik".

"Ich habe durch Musik die Welt kennengelernt", sagt Otto Fritsch und gibt dazu auch gleich eine Erklärung: "Als Kind habe ich Radio Luxemburg und englische Sender gehört. Die Tonqualität war zwar miserabel, dennoch war es ein Ausflug in die weite Welt. Es wurde immer die neueste Musik gespielt." Dazu gehörten z. B. auch die Songs von "The Kinks". "So wie die Kinks klingen, so muss London sein!", habe ich mir vorgestellt, also energiegeladen, wild und funky - der Beat der 60er-Jahre. ...