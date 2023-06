Musiktage in Thalgau feiern den 10. Geburtstag: Das ganze Programm dreht sich ums Thema Tanz

Von Donnerstag bis Sonntag wird die Hundsmarktmühle wieder zum Konzertsaal. Musiktage-Leiterin und Pianistin Cornelia Herrmann hat ein freudvolles Programm zusammengestellt.

Jedes Jahr aufs Neue ist Pianistin Cornelia Herrmann von der idyllisch gelegenen Hundsmarktmühle in Thalgau-Egg und von der Atmosphäre in dem geschichtsträchtigen Gebäude angetan. "Die Mühle mit dem herrlichen Garten ist ein inspirierender Ort, an dem sich alle sofort wohlfühlen", schwärmt sie. Zum zehnten Mal kehrt die in Wien lebende Künstlerin nun mit ihrem viertägigen Kammermusikfestival und internationalen Musikerinnen und Musikern in die Mühle und damit in jene Gegend zurück, in der sie ihre Jugend verbracht hat. Herrmann ist in ...