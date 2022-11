Die Camerata Salzburg wird 70 Jahre alt und hält sich mit neuem Repertoire jung. Dass das Orchester seit seiner Gründung 1952 der Pflege des Werks von Wolfgang Amadé Mozart verschrieben ist und sich nun auch noch mehr als bisher in der Romantik profilieren wird, soll im Festkonzert an diesem Wochenende - am Freitagabend wie am Sonntagvormittag - zu hören sein. "Es wird spektakulär", verspricht Geschäftsführer Andreas Bräunig.

Was genau an Spektakel zu erwarten ist, verrät er nicht. Nur ...