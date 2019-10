Beim traditionsreichen Amselsingen in Bischofshofen trafen sich ausgewählte Sänger und Musikanten aus dem alpenländischen Raum.

"Vielseitig und vielsaitig" - unter diesem Motto stand das diesjährige Amselsingen in Bischofshofen, die traditionsreichste Volksmusikveranstaltung des Landes: "Vielseitigkeit ist in der Volksmusik geradezu ein Markenzeichen", erklärt Klaus Vinatzer, "und vielsaitig ist so manches Instrument in dieser Musikgattung, von der ...