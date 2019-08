Nach Bühnensturz von Eberhartinger: EAV-Auftritt in Salzburg noch nicht ganz fix

Via Facebook hat die EAV (Erste Allgemeine Verunsicherung) am gestrigen Freitag verkündet, dass jene Konzerte der Abschiedstour, die nach dem schweren Bühnensturz von Frontmann Klaus Eberhartinger in Schwebe standen, mit "99%iger Sicherheit" nicht verschoben oder abgesagt werden müssen. Eberhartinger selbst war am Samstag auf APA-Nachfrage verhaltener, was dies anbelangt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER EAV-Frontmann Klaus Eberhartinger