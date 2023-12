Nachruf auf Pepi Wimmer: Begnadeter Musikant und begeisterter Organisator

Die Salzburger Volkskultur hat einen streitbaren Promotor verloren: Josef Wimmer ist an Krebs gestorben.

"Wenn mich der Tod mit heit'rer Stimme ruft,/dann jubiliert in Demut dieses müde Herz./Verbluten werden Schuld und Schmerz./Ein Kind singt still in Fröhlichkeit." Mit dieser dritten Strophe aus einem Gedicht von Tobias Reiser jun. hat Pepi Wimmer 2021 das Erinnerungsbuch an seinen Freund eingeleitet. Jetzt, zwei Jahre später, hat ihn 73-jährig der Ruf selber getroffen: Der Tod hat ihn am Sonntag von seinem Krebsleiden erlöst.

Damit verliert die Salzburger Volkskultur einen wichtigen Promotor, also einen, der in viele Projekte Bewegung und Begeisterung gebracht hat, sodass sie ermöglicht und lange gepflegt worden sind. Als rechte Hand von Referatsleiter Harald Dengg, der zudem Vorsitzender des Salzburger Volksliedwerks war, hat Pepi Wimmer unermüdlich kleine wie große Veranstaltungen organisiert - seien es Landesfeste, Amselsingen, Volksmusiktage mit jungen Musikanten oder Brauchtumswochen in Oberalm und Mauterndorf.

Der gebürtige Kleingmainer, Jahrgang 1950, war von Kindesbeinen an in der Volksmusik engagiert: Während sein gleichnamiger Vater in dem von Tobi Reiser senior gegründeten Quintett die Zither spielte, wurde der Volksschüler Hiatabua beim Salzburger Adventsingen, gemeinsam mit Fritz Schwärz und Tobias Reiser junior - erst in der Aula, und ab 1960 im Großen Festspielhaus. Kaum den Bubenschuhen entwachsen, also als junger Teenager, übernahm er im Reiser-Ensemble das Hackbrett.

Damit waren zwei Säulen seines Lebensweges gesetzt: das Musizieren - sei es am Hackbrett im Reiser-Ensemble und bei den Flachgauer Musikanten oder an der Bassgeige in der Reitbauer Klarinettenmusi - sowie das Salzburger Adventsingen, bei dem er in den 1970er Jahren auch einige Jahre die Rolle des Erzählers übernommen hat.

Seine lange Freundschaft mit Tobias Reiser jun. bezeugte Pepi Wimmer 2021 mit dem erwähnten Buch "Erinnerungen an einen Freund" - zum einen mit dessen Gedichten, zum anderen mit Fotos. Dieses Buch gibt Hinweis auf eine seiner weiteren Tugenden: Mit Gespür für die Kostbarkeit von Vergänglichem wie Musik und Begegnung hat er Fotos und Tonaufnahmen gesammelt und so ein

volksmusikalisches Archiv aufgebaut.

Pepi Wimmer maturierte an der Landwirtschaftsschule in Ursprung, widmete aber seinen Beruf der Volksmusik und der Volkskultur - als Mitarbeiter und Organisationstalent im Referat für Heimatpflege bzw. Volkskultur und viele Jahre als Moderator von Sendungen wie "G'sungen & g'spielt" vom ORF-Salzburg.

Und: "Er war ein begnadeter Musikant", erzählt Fritz Schwärz, seit Hiatabua-Zeiten mit Pepi Wimmer befreundet und einst Kollege als Moderator im ORF Salzburg. Sein eigentliches Instrument sei das Hackbrett gewesen. Aber man habe ihm fast jedes Saiteninstrument in die Hand geben können, "er hat alles gespielt" - Bassgeige ebenso wie Gitarre, Harfe und Zither, Tanzlmusi ebenso wie Liederbegleitung. Einmal sogar hätten die Salzburger Festspiele für Giorgio Strehlers "Spiel der Mächtigen" einen Musiker für eine singende Säge gesucht, berichtet Fritz Schwärz. Pepi Wimmer habe sich das spielerische Können auch für dieses Instrument angeeignet und zwei Sommer in der Felsenreitschule mitgewirkt. "Er war immer bescheiden, hat nie etwas draus gemacht, dass er Festspielkünstler ist."

Neben einem der Gedichte in "Erinnerung an einen Freund" aus 2021 ist das Faksimile einer handschriftliche Widmung von Tobias Reiser abgedruckt: "Dem Pepi auf Erden und seiner Mutter im Himmel zum Trost gewidmet". Auch dieses Gedicht handelt vom Tod:



"Der Tod ist Gottes treuer Knecht

Er tut, wie ihm befohlen ist.

Wird seiner Pflicht immer gerecht.

Ja - auch dereinst beim Jesu Christ.

(...)

Die Angst vor seiner Grausamkeit,

Seiner so schrecklichen Gewalt,

Gab Christus durch sein großes Leid

Eine so tröstliche Gestalt.



Mit Freud' erfüllt ist nun der Tod,

Wenn Gott ihm einen Auftrag gibt.

Hilft Leidenden aus ihrer Not

Und wird am Ende gar geliebt!"