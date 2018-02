Nackte Tatsachen in der Kunst

Bei einer Ausstellung in Zell am See werden die Arbeiten von neun heimischen Künstlern gezeigt.

Dieses ist der dritte Streich. ZellArt präsentiert in der Galerie im Ferry Porsche Congress Center die nächste Ausstellung. "Sie ist dem menschlichen Akt gewidmet. Neun heimische Künstler zeigen ihre Arbeiten in verschiedenen Techniken und Ausdrucksformen", berichtet Helmut Hierner. Er ist einer der Initiatoren des Ganzen und fügt an: "Ein wichtiges Anliegen ist uns, auch etwas aufklärerisch zu wirken, zum Aktzeichnen in der heutigen Zeit einen unbefangenen Zugang zu schaffen." In Maishofen etwa wird die Form des Aktzeichnens seit Jahren gepflegt. Vor 15 Jahren, so Hierner, hätten sich im Großraum Zell am See und Saalfelden am Aktzeichnen interessierte Maler zusammengefunden. Sie treffen sich wöchentlich im Wintersemester im Zeichensaal der Hauptschule Maishofen für zwei Stunden. "Mehrere Damen und Herren stehen der Gruppe als Modelle zur Verfügung. Das Zeichnen erfordert hohe Konzentration, denn es gilt in 15 bis 20 Minuten alles aufs Blatt oder die Leinwand zu bringen. Dabei sind die Proportionen, in spannenden, meist geschwungenen Linien oder Verkürzungen, Licht und Schatten sowie die Tiefe in einem gut zu erfassen. Im Spätherbst kam der begnadete Salzburger Künstler Josef Zenzmaier für ein zweitägiges Aktseminar zu uns nach Maishofen und gab wertvolle Anregungen. "



Ausstellung:"Akt in der bildenden Kunst"; Vernissage am Mittwoch, 7. Februar, 19 Uhr, Galerie im Ferry Porsche Congress Center Zell am See; Dauer: bis 20. Februar.