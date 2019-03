Die Kulturgüter sind 1943 zu Unrecht in den Besitz des Salzburg Museum gelangt. Derzeit wird fieberhaft an der Rückgabe gearbeitet.

Während des Zweiten Weltkriegs gelangten 1943 drei antike Amphoren und mehrere Grabreliefs von Russland nach Salzburg. NS-General Rudolf Konrad hatte sie aus einem kriegszerstörten Museum in Temrjuk in der russischen Region Krasnodar als Geschenk an den Salzburger Gauleiter Gustav Adolf ...