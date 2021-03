Neo-Autor aus St. Johann hat eine ausgeprägte Fantasie

Christian Hinterlechner legt mit seinem ersten Roman "Die Karte der Ostmark" einen wilden Ritt quer durch die literarischen Genres hin.

Das erste Kapitel aus "Die Karte der Ostmark" hat noch durchaus realistische, sogar autobiografische Züge. Der Ich-Erzähler berichtet von einem Besuch in seiner Funktion als mobiler Krankenpfleger bei einem alten Ehepaar in Lend. Das liegt nah an der Realität. Christian Hinterlechner ist nämlich als Psychiatrischer Diplom-Krankenpfleger tätig und übte diese Tätigkeit auch für einige Zeit als mobiler Pfleger aus. Zudem stammt der seit Jahren in St. Johann lebende 37-Jährige auch aus dem kleinen Pinzgauer Industrieort.

...