Neue Briefmarken mit Motiven aus der "Schatzkammer": Bergbau- und Gotikmuseum Leogang wird am 19. Mai zum Sonderpostamt

In Zusammenarbeit mit dem Philatelistenverein "St. Gabriel" und der Österreichischen Post werden drei neue Briefmarken herausgegeben, auf denen ausgewählte Exponate zu sehen sind. Die "Hostienpyxis" geht österreichweit in Umlauf, von zwei weiteren Marken gibt es nur je 600 Stück.

"Wir haben Exponate im Haus, die so großartig sind, dass es eine Briefmarke davon geben sollte". Mit diesem Gedanken wandte sich Kustos Andreas Herzog, schon als Bub ein begeisterter Briefmarkensammler, an die Österreichische Post.

Gut ein halbes Jahr hatte es gedauert, ehe er unverhofft vom Philatelistenverein "St. Gabriel" zu hören bekam. "Dann ist sogar dessen Weltpräsident Wilhelm Remes zu uns nach Leogang gekommen und wir haben uns nach Motiven umgeschaut", erzählt der 27-Jährige. Dass jetzt tatsächlich Briefmarken von ausgewählten Exponaten aus der großen Leoganger "Schatzkammer" erscheinen, sei eine "besondere Ehre und Wertschätzung".

"Jeder kann sich den begehrten Ersttagsstempel holen"

In die Breite geht die Marke "Hostienpyxis der Salzburger Erzbischöfe, Limoges". Davon werden rund 200.000 Stück aufgelegt. "Bei der Markenpräsentation am 19. Mai richten wir im Museum ein Sonderpostamt ein, dabei kann sich jeder den begehrten Ersttagsstempel holen", schildert Herzog.

Zum Motiv: In einer Hostienpyxis werden Hostien im Tabernakel für die Spendung der Kommunion aufbewahrt oder bei der Krankenkommunion vom Priester mitgeführt. Meist handelt es sich um ein zylindrisches, feuervergoldetes Kupfergefäß mit Deckel und Kreuzabschluss. Die Wandung von Deckel und Gefäß ist mit feinster Emaille versehen. Die zylindrische Form eines Turms bildet die Form vom Heiligen Grab zu Jerusalem nach.





Von zwei Marken gibt es nur jeweils 600 Stück

Darüber hinaus erscheinen zwei streng limitierte Marken mit den Motiven "Mariä Heimsuchung, Maria Alm" und "Gebetsnuss der Maria von Burgund (1470)". Davon gibt es jeweils nur 600 Stück, exklusiv erhältlich im Bergbau- und Gotikmuseum.

Die Briefmarkenpräsentation findet am Freitag, 19. Mai, ab 10.30 Uhr am Dorfplatz Hütten statt, bei Regenwetter wird in die Pfarrkirche Leogang ausgewichen. Ab 11.30 Uhr öffnet das Sonderpostamt in der Pinzgauer Stube. Um 13.30 Uhr wird zur gemeinsamen Besichtigung der neuen Briefmarkenausstellung in der Hoferstube geladen, um 14.30 Uhr folgt eine Sonderführung durch das ganze Museum.

Mit dieser Veranstaltung nimmt die Saison 2023 offiziell Fahrt auf. Davor - am 14. Mai - ist wie in anderen Pinzgauer Museen im Rahmen des Salzburger Museumswochenendes bei freiem Eintritt geöffnet. Unter anderem läuft weiterhin die Sonderausstellung "Perlen der Gotik".