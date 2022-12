Neue Fotoausstellung in Salzburg zeigt Kindheit im Krieg

Ukrainische Kinder stehen im Mittelpunkt der am Mittwoch in der Bibliothek von Schloss Leopoldskron eröffneten Fotoausstellung "Children in War". Die Fotografien des im Mai 2016 initiierten Projekts waren bereits in Belgien, Italien, Kanada, Litauen, Israel und im Vatikan zu sehen. Nun werden die Fotos in Kooperation mit dem Ukrainian Institute of Public Diplomacy vom Salzburg Global Seminar in Salzburg gezeigt. Die Ausstellung ist am 19. und 22. Dezember von 14 bis 16 Uhr zu besichtigen - nach Anmeldung in der Bibliothek von Schloss Leopoldskron. Anmeldungen unter events@SchlossLeopoldskron.com