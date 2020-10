Neue Konzertserie in Salzburg ermöglicht Musikreise in die Stadtteile

Heuer muss die Organisatorin von Musikreisen, Karin Pfliegler, umdenken. Ihr neues Projekt: eine Konzertreihe in Gneis und Herrnau.

Eigentlich organisiert die Salzburgerin Karin Pfliegler Musikreisen für internationale Chöre, Orchester und Bands. Seit März ist das Geschäft zum Erliegen gekommen. Deshalb widmet sich Pfliegler nun einem Herzensprojekt: einer Konzertreihe in ihrer Heimat. "Various Music" heißt die neue Konzertreihe in Salzburg. Pfliegler möchte mit dem Namen die Verschiedenheit der im Programm enthaltenen Musikrichtungen betonen. Diese reichen von frühbarocker Kammermusik über alpenländische Adventmusik bis zu Jazzmusik und lateinamerikanischen Klängen. Aber auch Brahms Zigeunerlieder sind im Programm enthalten sowie Swing und Dixieland.

...