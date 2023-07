Neue Nationalpark-Ausstellung in Rauris

Der "König der Lüfte" zieht weiter und macht in Rauris Platz für die Ausstellung "Im Facettenreich". Im Zentrum steht nun die Biodiversität des Tals.

Oftmals als geheimes Juwel des Nationalparks Hohe Tauern bezeichnet, spiegelt das Raurisertal den Facettenreichtum der Alpenregion wider. Eben dieser Facettenreichtum war nun auch namensgebend für die neu gestaltete Ausstellung "im Facettenreich", die am 19. Juli im Besein von Nationalparkdirektor Wolfgang Urban, Projektleiterin Barbara Hochwimmer, dem Planungsteam und nicht zuletzt Vertreter/-innen aus Politik sowie lokaler Betriebe, von denen viele an der Umsetzung der neuen Ausstellung beteiligt waren, offiziell eröffnet wurde.

Vom Nationalpark Hohe Tauern als Lebensgrundlage und der Einzigartigkeit des Raurisertals sowie seiner drei Nebentäler - Krumltal, Seidlwinkltal und Hüttwinkltal - sprach Landesrat Josef Schwaiger. Die Relevanz des Nationalparkhauses nicht nur für touristische Zwecke, sondern vor allem auch für die lokale Bevölkerung hob Bürgermeister Peter Loitfellner hervor.

Eine Ausstellung, deren Fokus nicht auf einem "Nachbauen" der Natur liegt, sondern die vielmehr als Ausgangspunkt und informative Grundlage dient, bevor es Einheimische wie Gäste hinausträgt, in eine "reale" Natur in all ihrer Vielfalt, geprägt von einem über Jahrmillionen entstandenen Wechselspiel zwischen Tier-, Pflanzen- und Menschenwelt.

Die neue Erlebnisausstellung, in der auch interaktive Elemente eine Rolle spielen, konzentriert sich inhaltlich auf drei Kernbereiche:



> die Natur, wie wir als Menschen sie schützen

> die Natur, wie wir als Menschen sie nutzen

> die Natur, wie wir als Menschen sie sehen

Die Öffnungszeiten:



1. Juli bis 3. September:

täglich von 10 bis 18 Uhr

4. September bis 26. Oktober:

täglich von 13 bis 17 Uhr