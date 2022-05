Neuer Direktor für das Haus der Natur in Salzburg

Robert Lindner (55) wurde am Mittwoch als Direktor für das Haus der Natur bestellt. Lindner arbeitet seit 22 Jahren für das Museum, seit 2015 als stellvertretender Direktor. Der bisherige Direktor Norbert Winding verabschiedete sich nach 13 Jahren an der Spitze des Hauses in den Ruhestand.

Robert Lindner, ein gebürtiger Wiener, absolvierte ein Biologie-Studium an den Universitäten Wien, Salzburg und Sheffield. Bereits im Jahr 2000 hatte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter seinen ersten beruflichen Kontakt mit dem Haus der Natur, im Anschluss arbeitete er in der Beratung und Umsetzung von Datenbanklösungen für Museen sowie als Selbstständiger in einem technischen Büro für Biologie. Seit Juli 2009 ist er Leiter der Abteilung Sammlungen und Wissenschaft am Haus der Natur sowie Kurator der Wirbeltiersammlung und seit 2015 Direktor-Stellvertreter.

Als neuer Direktor will er "das Haus der Natur seinem Ruf als Salzburgs beliebtestes Museum gerecht werden und gleichzeitig stets am Puls der Zeit bleiben."

"Wir gratulieren dem Kuratorium zu dieser hervorragenden Wahl aus den eigenen Reihen heraus und wünschen Robert Lindner gleichzeitig eine glückliche Hand und viel Freude in dieser verantwortungsvollen Position. Ein großes Dankeschön an den scheidenden Direktor Norbert Winding für sein jahrzehntelanges Engagement in der Wissenschaftsvermittlung an Jung und Alt. Wir sind überzeugt, dass der erfolgreiche Weg des Hauses der Natur auch in Zukunft fortgesetzt wird", betonten Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landesrätin Daniela Gutschi anlässlich der Neubesetzung.