Neuer Ehrenobmann bei TMK Göriach

Am Samstag hat die Trachtenmusikkapelle Göriach zum Frühlingskonzert geladen. Das Verdienstzeichen in Gold erging an Josef Esl.

Unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Bogensperger hat die TMK Göriach zum Frühlingskonzert in die Kirche eingeladen. Eröffnet wurde der Konzertabend mit "Magical Opening" - ein paar wirklich magischen Momenten gleich zu Beginn. Obmann David Singer durfte zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Die zwei Sprecherinnen des Abends, Gerti Singer und Bürgermeisterin Waltraud Grall, führten im Programm gleich fort. Ein absoluter Höhepunkt der ersten Konzerthälfte waren die schottländischen Klänge des Konzertwerks "Highland Legend".

Auch Ehrungen wurden an diesem Abend verliehen und so erhielten Christian Grall, Leonie Wieland und Maximilian Moser den Jungmusikerbrief und wurden somit offiziell in die Kapelle aufgenommen.

Das Ehrenzeichen der TMK-Göriach in Gold für 35-jährige Mitgliedschaft erhielt Gerald Zehner. Das Verdienstzeichen des Salzburger Blasmusikverbandes in Silber wurde an Gerald Petzlberger überreicht. Selbiges Verdienstzeichen in Gold wurde an Rupert Moser für seine langjährige Funktionärstätigkeit verliehen. Josef Esl wurde mit dem Verdienstzeichen in Gold, eine der höchsten Ehrungen des Österreichischen Blasmusikverbandes, ausgezeichnet. Esl erhielt aber nicht nur diese Ehrung - er wurde nach über 25-jähriger Tätigkeit als Obmann auch zum Ehrenobmann der TMK Göriach ernannt.

Nach den Ehrungen ging es im Programm mit dem wohl bekanntesten Konzertmarsch, dem "Kaiserin Sissi Marsch", weiter.

Auch nicht fehlen durfte im Konzertprogramm ein modernes Medley mit den bekanntesten Hits von "James Last".

Das letzte offizielle Stück des Abends war "The Book of Love", eine schöne Ballade. Kapellmeister Bogensperger bedankte sich beim Publikum für den Applaus, und bei seinen Musikantinnen und Musikanten für die erfolgreiche Probenarbeit. Und so erklangen noch die Zugaben "Sorgenbrecher-Polka" und traditionell als Abschluss der "Göriacher-Marsch", mit dem ein abwechslungsreicher und sehr gelungener Konzertabend perfekt abgerundet wurde.