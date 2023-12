Neuer Verein will viel bewegen: "KulturLeinwand" startet in Saalfelden durch

Pascal Dillinger und Daniel Stöckl rufen einen neuen Jugend- und Kulturförderverein ins Leben. Am 20. Dezember laden die beiden zur Gründungsveranstaltung ins Kunsthaus Nexus Saalfelden.

"Saalfelden ist die Leinwand und wir wollen sie umgestalten." Das sagen Pascal Dillinger und Daniel Stöckl. Sie sind Obmann und Obmann-Stv. des neuen Vereins "KulturLeinwand" und wollen mit dessen Gründung "ein aufregendes neues Kapitel" in Saalfelden einläuten. Mit einem klaren Ziel vor Augen lädt der Verein alle Interessierten zur Gründungsveranstaltung am Mittwoch, 20. Dezember, um 18 Uhr im Kunsthaus Nexus ein. Damit wird der Startpunkt für die Suche nach engagierten Mitgliedern markiert - und bei einem interaktiven Brainstorming sollen gemeinsam Ideen entwickelt werden, "wie Saalfelden lauter und bunter werden kann. Saalfelden, als die drittgrößte Stadt in Salzburg, verdient eine vibrierende und facettenreiche Kulturszene. Unser Ziel mit der ,KulturLeinwand' ist es, nicht nur Lautstärke, sondern auch Vielfalt und kreative Möglichkeiten in das Innergebirg zu bringen. Wir möchten eine Plattform schaffen, die Jugendliche und junge Erwachsene anspricht und Raum bietet für Netzwerke, mitreißende Events, spannende Interviews mit Kulturschaffenden und vieles mehr", erklären Dillinger und Stöckl.

Die Organisatoren freuen sich "auf eine rege Teilnahme bei der Auftaktveranstaltung und auf die gemeinsame Gestaltung einer lebendigen Kulturszene in Saalfelden". Weitere Infos gibt's per Mail (hallo@kulturleinwand.at) oder auf Instagram: @kulturleinwand.