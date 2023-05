Neues Album der Salzburgerin Amelie Tobien: Eine Frau fürs Gefühl und mit feinen Popmelodien

Amelie Tobien hat für ihr zweites Album den Spaß daran entdeckt, nicht mehr allein zu sein. Auch mit Band gelingen große Emotionen.

"Es ist der wichtige Schritt von solo und allein Gitarrespielen auf Straßen, und Open-Mic-Show zur Zusammenarbeit mit so viele tollen Leuten", beschreibt Amelie Tobien die Arbeit an ihrem zweiten Album "Monument".

Ihres erstes Album - erschienen im Herbst 2020 - war sehr pur: eine Frau, eine Gitarre, Geschichten mit emotionalem Tiefgang. Da fehlte nichts. Nun spielt die Salzburgerin, die seit 2018 in Wien lebt, mit Band. Auch durch die maßgeblich von Produzent Mario Fartacek, ebenfalls in Wien beheimateter Salzburger und mit seiner Schwester Giovanna im Duo Mynth erfolgreich, mitgestalteten erweiterten Klangmöglichkeiten, geht Tobiens wichtigster Trumpf nie verloren: eine eindringliche Stimme, die sich nie scheut ihre Emotionen offenzulegen. Nichts, was Tobien ausmacht, wird mit Band - nach Konzerten in Deutschland und der Schweiz kommen sie nächste Woche nach Österreich - geopfert. Im Gegenteil: "Ich konnte mich richtig austoben."

"Feel like a record tape, completely out of shape", heißt es an einer Stelle. Tatsächlich fühle sie sich "manchmal auf die Seite gelegt". Es sei schwer mit dieser Musik - feinem Pop mit Indie-Anleihen - in die Rotation bei Radiosendern zu kommen. "Vielleicht bin ich nicht cool genug, damit das wahrgenommen wird", sagt sie. Die Qualität ihrer Songs liegt in der Zeitlosigkeit. Erzählt werden Begebenheiten des Alltags, denen sie mit Nachdenklichkeit begegnet. Rund herum spinnt sie feine Melodien, eingängig ist das ohne belanglos zu sein, ein bisschen Electronic, viel Handgemachtes. Das ist schön, fein austariert zwischen Plot und Form. Im Trend liegt es freilich nicht.

Aber es geht ohnehin darum, die eigenen Geschichten zu haben und eigene Geschichte zu schreiben. Der Titelsong "Monument" beschreibt, dass man "Sache, die recht festgefahren sind, auch ruhig einmal abreißen darf", sagt sie. Gleichzeitig passiere es zu oft, dass man bloß an die Zukunft, an den nächsten Schritt denke. "Wir übersehen dann, was gerade passiert, was man geschafft hat", sagt sie in Hinblick auf den Albumtitel. Sie will mit den zehn Songs dieses Gefühl festhalten, auch um sich vor Augen zu führen, "welchen Meilenstein, ich für mich geschafft habe". Dann erinnert sie sich ans erste Konzert, das sie als Teenager im Rockhouse gesehen hat und bei dem sie sich dachte: "Da will ich einmal spielen."

Und sie erzählt in einem Song, wie jemand seinen Namen in den Sand schreibt. So ein kleines, vielleicht aus Liebe geschaffenes Monument im Sand verhuscht schnell wieder, wird weggeschwappt. Alles immer nur eine Momentaufnahme, jede Emotion, jede Begebenheit - und doch verewigt als Songs.



Live: 10. Mai, Salzburg/Rockhouse,Album: "Monument" (Assim Records)