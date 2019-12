Tobi Reiser initiierte das Salzburger Adventsingen, Sohn Tobias gab dem Hirtenspiel seine heutige Dramaturgie. Das kompositorische Schaffen der beiden kann neu nachgeprüft werden.

"He, Lippei, steh auf": Das klingt nach Aufforderung. Einer, der man Folge zu leisten hat. Es klingt nach jenem gestrengen Ton, wie er noch in der Nachkriegszeit von Vätern eingeschlagen wurde. Der Nachsatz "steh do auf in Gotts Nam!" verleiht ...