Neues Buchprojekt: Lasst Frauen einfach Frau sein

Rochus Gratzfeld und Sonja Schiff haben ein Buchprojekt über 33 Frauen und ihre Geschichten umgesetzt. Sie wollen damit vor allem ein Zeichen gegen die vorherrschenden Körperideale setzen.

Es begann vor drei Jahren. Damals haben Sonja Schiff und ihr Partner Rochus Gratzfeld ein Buchprojekt gestartet. Es sollte ein Bildband mit Worten über Frauen und ihre Körper werden, über das Frausein und über das Älterwerden.

Entstanden sind 33 intime Akte beziehungsweise Halbakte in Schwarz-Weiß von Frauen, die zwischen 1945 und 1992 geboren sind. Das Buch umfasst 33 Aussagen der fotografierten Frauen über ihr Frausein, ihr Älterwerden und ihren Körper. Das Buch soll Frauen stärken und noch mehr Selbstvertrauen geben soll.

Dem gesellschaftlichen Druck entgegenwirken

"In unserer Gesellschaft wird das Älterwerden negativ assoziiert. Vor allem Frauen wird suggeriert, dass sie körperlich möglichst lange jung bleiben müssen, faltenfrei und straff, um am Marktplatz der Eitelkeiten den Platz zu behalten und nicht in der Unsichtbarkeit zu verschwinden. Diesem gesellschaftlichen Druck wollen wir mit diesem Buchprojekt entgegenwirken", erklären die beiden Autoren Rochus Gratzfeld und Sonja Schiff, die mit der Alterswissenschaft für Aufklärung sorgt.

Unterstützung von drei Fotografinnen

Unterstützung bekamen sie von den Fotografinnen Yasemin Gürel, Sabine Kristmann-Gros und Kerstin Kuntze. Sämtliche Fotos sind zuhause bei den Frauen oder in der Natur entstanden. "Sie zeigen die Frauen pur, unretouchiert und mit den zugehörigen Texten intim und sehr persönlich", erklärt Sonja Schiff. Für Rochus Gratzfeld ist das Buchprojekt "FRAUENleben" der Höhepunkt seiner soziofotografischen Auseinandersetzung mit diesem Thema. Sonja Schiff tritt dafür ein, das Image des Älterwerdens positiv zu verändern. Sie hält Vorträge und Seminare, mit diesem Buch nun das erste Mal auch mit einem Kunstprojekt.

Präsentation auf der Leipziger Buchmesse

Das Buch FRAUENleben steht kurz vor der Fertigstellung. Die Präsentation des Buches ist auf der Leipziger Buchmesse im März des kommenden Jahres geplant.

"Leider ist es uns nicht gelungen, für unser Buchprojekt Förderungen zu erhalten", sagt Gratzfeld. Nun soll das Buch mit einer Crowdfunding-Kampagne finanziert werden. Mehr Infos zu dieser Kampagne: https://www.startnext.com/frauenleben