Neues Kulturprojekt von Tauriska: SchafOhrMarke

So viel Aufhebens um Schafe? Das könnte man sich fragen. Tut man aber nicht, wenn man dank des Neukirchner Kulturvereins von ihrer Vielseitigkeit hört. Und offenbar sind die Tiere auch enorm inspirierende Musen.

Die Initialzündung für das neue Projekt des Kulturvereins Tauriska kam von Lukas H. Schmiderer. Der geschichtlich interessierte Pinzgauer ist bekannt für die Gestaltung des "Kabinetts im Schmidererhaus" in Zell am See.

Er zeigte den Obleuten des Vereins, Susanna Vötter-Dankl und Christian Vötter, alte Aufzeichnungen von markierten Schafsohren. Die beiden waren gleich Feuer und Flamme dafür. Die Schriftstücke inklusive Zeichnungen entstanden zwischen den 1930er- und 1960er-Jahren. Dokumentiert hat sie Ilka Peter, eine bekannte Tanzpädagogin und Erforscherin von Volkstänzen, deren ...