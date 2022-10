Neues Leben für die "alte" E-Bühne

Hier hatten Institutionen wie Schauspielhaus und Jazzit ihren Ursprung. Nun kehrt die Kultur auf die Elisabethbühne zurück. Zu erleben diesen Freitag.

In der Plainstraße 42a lenkt das riesige Ohr der "Bibelwelt" an der Pfarrkirche St. Elisabeth die Aufmerksamkeit auf sich. Am hinteren Ende des Gotteshauses dockt das "Haus Elisabeth" an, dort führt eine Treppe hinunter zu einem Ort, der einst Spielwiese für Salzburgs Kreative war - die "Elisabethbühne". Der Raum stand längere Zeit leer, bevor sich Erzdiözese und Caritas dazu entschlossen, das Gebäude zu sanieren. Im Sommer 2019 eröffnete die Caritas das "Haus Elisabeth" - Familien- und Sozialberatung, Lerncafés sowie ein Tageszentrum mit Essensausgabe für Armutsgefährdete befinden sich unter einem Dach. Und auch wieder Kultur. Auf der neuen "alten" E-Bühne.

Vereinzelt gab es bereits wieder Veranstaltungen auf Spendenbasis, zuletzt etwa Konzerte im Rahmen des Festivals Take-the-A-Train. Nun wollen Martin Gröschl, Pastoralassistent der Pfarre Elisabeth, und Melanie Fritzer, Einrichtungsleiterin des "Haus Elisabeth", die Bühne revitalisieren. "Kunst Querbeet! Für dich - für alle!" heißt die Veranstaltungsreihe, die sie zu diesem Zweck initiierten. "Wir wollen noch wenig bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus Salzburg Auftrittsmöglichkeiten bieten und ein Ort der Begegnung sein. Auch möchten wir zeigen, dass wir ein offenes Haus sind", erläutern Martin Gröschl und Melanie Fritzer.

Die Premiere am 24. Juni verlief erfolgreich. "Es waren genauso Menschen aus der Pfarre da, wie ,kirchenferne' Leute." Besonders gefreut habe sie, dass auch Klienten kamen, sagt Fritzer. Andernorts hätten diese als Armutsgefährdete Hemmschwellen, Veranstaltungen zu besuchen, doch hier kennen sie das Haus. Wichtig ist den beiden, dass jeder Abend ein Motto trägt, das mit den Wertvorstellungen von Pfarre und Caritas im Einklang steht und von den Künstlern beim Programm mitgedacht wird.

Der Kulturabend am Freitag, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr steht unter dem Motto "Über die Grenzen hinweg". Zu erleben sind die Band Exami Nation, der "One Peace"-Chor, Singer/Songwriter Martin Schönegger und die Band Random Generator. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Für 2023 sind bereits drei Abende fixiert, Künstler mit wenig Bühnenerfahrung können sich jederzeit melden - aus allen Genres, betont Gröschl. Gestartet wird im neuen Jahr ab dem Frühling, denn im Winter wird die Bühne als Notschlafstelle für Frauen genutzt.