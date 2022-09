Neues Projekt von Chili Tomasson: Verführungen auf dem Gehsteig

Lea's Apartment kreieren auf ihrem Debut Songs als Kurzgeschichten.

Chili Tomasson hat seinen Weg als Songschreiber und Literat vor gut zehn Jahren von Salzburg aus mit der Band Chili and the Whalekillers beginnen. Schon damals waren es nicht bloß Songs, sondern eher kleine Dramolette verpackt als große Poplieder. Diesen Weg bleibt er nach diversen Projekten zwischen Songwriting und Theaterarbeit auch beim Debüt mit Lea's Apartment treu. Eine Formation aus Musikerinnen und Musikern sei das, "ein Kollektiv, eine Band, ein Büro, ein Atelier, eine Fabrik". Das erste Album "What are ...