"Nimm Platz": Spielzeug Museum zeigt Sitzmöbel

Nimm Platz darf in diesem Fall wörtlich genommen werden, ab 6. Februar wird es im Spielzeug Museum gemütlich.

In einer kleinen Sonderausstellung dreht sich alles um Sitzmöbel. Nicht nur Erwachsene sitzen gerne bequem, auch Kinder und Puppen. So gab es schon immer eine große Vielfalt an Stühlen, Sesseln und Liegen für die Kleinen. Die Gäste sind zum Erkunden, Entdecken und Ausprobieren eingeladen.



Sitzmöbel in Miniatur und ihre Geschichten sind das Leitthema der Sonderausstellung "NIMM PLATZ! Sitzmöbel aus der Sammlung des Spielzeug Museum". Ein ganz alltägliches Objekt in Puppenstuben, Puppenhäusern und Kinderzimmer wird somit besonders hervorgehoben und in Szene gesetzt. Karin Rachbauer Lehenauer, Leiterin des Spielzeug Museum freut sich: "Das Mesnerstöckl ist der ideale Ort um Besonderheiten an Kinder- und Puppenmöbel in kleinem Rahmen auszustellen. Ganz besonders freut mich, dass wir im Rahmen dieser Ausstellung endlich den sehr gut und fast unbenützten Kinder-Thonet-Kaffeehausstuhl präsentieren können."



Gezeigt werden unter anderem Miniaturen von Designerstücken. Der bereits erwähnte Thonet-Kaffeehausstuhl stammt aus dem Jahr 1890. Das beschenkte Kind mochte diesen nicht, so ist er gut erhalten im Spielzeug Museum gelandet. Andere Stücke sind raffinierte Sonderanfertigungen, wie etwa ein Kindersessel, der gleich mehrere Funktionen in einem Design vereint. Als Hochstuhl mit Tisch und Fußablage kann er ebenso genutzt werden, wie als Toilettensitz und Rollstuhl.



Bauernstuben-Sessel geben einen Einblick ins ländliche Puppen-Wohnambiente. Korbsessel und Sonnenliege machen wiederum Lust auf Sonne, Strand und Meer.

In einer Ausstellung die sich ganz um das Thema Sitzmöbel dreht, darf natürlich auch ein kultiger 70er Jahre Spaghetti-Stuhl nicht fehlen.





(SN)