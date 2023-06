Oberin hebt Bilderschatz aus Afrika

Die historischen Glasdias sind im Missionshaus Maria Sorg in Bergheim-Lengfelden aufgetaucht. Sie stammen aus der Zeit um 1900.

Im Dachboden des Missionshauses Maria Sorg in Lengfelden überdauerten 2000 historische Dias aus Afrika. Die Ordensgründerin Maria Theresia Ledóchowska (1863-1922) hatte sie im frühen 20. Jahrhundert bei ihren Vorträgen gezeigt, um gegen die Sklaverei zu kämpfen und um Spendengelder für Hilfsprojekte aufzutreiben. Oberin Ursula Lorek von den Missionsschwestern des heiligen Petrus Claver erzählt, die Bilder seien in den originalen Holzschachteln in einem Kasten gewesen. "Unsere Ordensgründerin erhielt Bettelbriefe von Missionaren und Missionarinnen aus ganz Europa." 40.000 handschriftliche Briefe in Deutsch, ...