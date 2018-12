Oberndorf - die Bilder zur Stille-Nacht-Feier

Besonders feierlich verlief am Heiligen Abend die Gedenkfeier zur Erstaufführung des weltbekannten Weihnachtsliedes "Stille Nacht, Heilige Nacht" in der Kapelle in Oberndorf. Vor 200 Jahren, am 24. Dezember 1818, wurde das Lied hier von Pfarrer Josef Mohr und dem Lehrer Franz Xaver Gruber erstmals aufgeführt. An die 7000 Besucher verfolgten die Gedenkfeier.

Quelle: SN