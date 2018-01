ÖVP-Ball: Das schwarze Salzburg schwang das Tanzbein

Zur schon traditionellen "Schwarzen Nacht" lud die Salzburger ÖVP am Freitagabend.

Im Hotel Imlauer vergnügte sich das Who's who des "schwarzen" Salzburg, allen voran Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit seiner Frau Christina Haslauer, Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner mit Ehefrau Ali Preuner und Salzburgs neue Frau in der Bundesregierung: Staatssekretärin Karoline Edtstadler.

"Wir haben in den vergangenen Monaten viel gearbeitet, viel geleistet, jetzt ist es Zeit zu feiern", betonte ÖVP-Chef Haslauer. So wie der Landeshauptmann ist auch Preuner Absolvent der früheren Traditionstanzschule Moll. "Übrig geblieben sind Rock 'n' Roll und Walzer. Für Charleston bin ich leider nicht mehr gelenkig genug", so Preuner. Und: Er wollte dem von Haslauer verliehenen zweifelhaften Titel "Gentleman-Tänzer" heuer nicht gerecht werden. "Ich tanze nur mit meiner Frau Ali!"

Für Glamour sorgte zu später Stunde der Lungauer "Elvis Tribute Artist" Rudy "Rusty" Stumbecker. Er trat in einem originalen Black-Butterfly-Outfit des unsterblichen King aus dem Jahr 1972 auf.

Das Tanzbein schwingen konnten die Ballgäste auf drei Ebenen zu klassischer Ballroom-Musik, Jazz oder in der Disco in der Skybar. Dort sorgte "Lederhosen-Donnerstag"-DJ Tomson für den richtigen Beat.

(SN)