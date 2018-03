Off-Beat macht gute Laune

Reggae, Dub, Gospel, Funk: New Morrow läuten mit ihrem neuen Album "Ride on" musikalisch den Sommer ein. Zu hören am Samstag, 17. März um 20.30 Uhr im Jazzit.

Wenn sie in voller Besetzung auftreten, sind New Morrow zu neunt. Da braucht es schon eine große Bühne, damit alle Platz haben. "Die Energie, die live entsteht, kann man im Studio nie so rüberbringen. Konzerte sind ein spannendes Experiment. Wir lieben es, live zu spielen", sagt Sänger und Gitarrist Florian Wagner-Lipp.

Nach einigen Vorlauf-Projekten fand die Salzburger Band 2013 in der heutigen Form zusammen, die meisten der Mitglieder musizierten schon in ihrer Schulzeit am Musischen Gymnasium miteinander. Außer Wagner-Lipp feilen noch sein Cousin Julian Wagner (Gitarre), die Keyboarder David Ronacher und Michael Schneider, Bassist Martin Forster, Posaunist Manuel Schönegger, Trompeter Christoph Moser, Percussionist Daniel Reichinger und Schlagzeuger Jakob Sigl am Sound von New Morrow.

Dieser ist vor allem eins: tanzbar. Denn die Off-Beat-Rhythmen des Reggae bilden die Basis. Manche Songs gehen eher Richtung Dub, sind also langsam und atmosphärisch, andere eher trocken und motown-mäßig. Auch Gospel und Funk-Elemente tauchen auf.

Als Songschreiber bastelt Wagner-Lipp das Grundgerüst, der musikalische Feinschliff erfolgt dann im Proberaum in Lehen. Dieser befindet sich im Keller seines Elternhauses, sein Vater habe die Band immer unterstützt, freut sich Wagner-Lipp.

Das aktuelle, zweite Album nahmen sie in Mattsee auf, wo sich New Morrow einige Tage in einem Haus einschlossen, um ungestört zu sein. Ein Album aufzunehmen sei mit der heutigen Technik relativ leicht, außerdem "haben wir zwei Tontechniker in der Band". Denn so schön das Livespielen auch ist, das Bedürfnis, Musik festzuhalten, war bei New Morrow immer da.