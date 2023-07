"Oper Lungau" strahlt bis nach London

Groß war das Publikums- und Medieninteresse bei der ersten Oper im Lungau. Rafael Fingerlos ist dabei mit seiner Inszenierung von "Così fan tutte" ein wahres Meisterwerk gelungen.



Gespannt machten sich mehrere Hundert Kulturinteressierte am vergangenen Mittwoch zur Premiere der ersten Oper im Lungau auf. In Steindorf angekommen, hatte Kulturunternehmer Stefan Ritzer mit seinem Team ein grandioses Ambiente geschaffen.

Auf und hinter der Bühne zog Rafael Fingerlos aus Mariapfarr die Fäden. Ist es der international gefeierte Bariton sonst gewohnt, "einfach" seine Rolle zu verkörpern, war er dieses Mal für Regie, Buch und die Organisation im Ganzen verantwortlich: "Am aufregendsten war es tatsächlich, alle meine Funktionen unter einen Hut zu bringen. Das war eine spezielle Herausforderung."

Lange beschäftigte Rafael Fingerlos und Stefan Ritzer die Idee, eine Oper im Lungau zu inszenieren: "Rückblickend war die Oper im Lungau für mich sehr emotional. Es ist unfassbar, was uns gelungen ist. Das hätte uns zu Beginn wohl niemand zugetraut."

Mit Jakob Bogensperger (Licht), Philipp Rirsch (Video-Artist), Johannes Ritzer (Bühnendesign), Magdalena Rüker (Kostüme) und Lilly Fischer (Spielleitung und Inspizienz) holte sich Rafael Fingerlos Profis an seine Seite: "Mit ihrem kreativen Input haben sie die Produktion auf einen neuen Level gehoben. Jeder noch so absurde Vorschlag wurde von ihnen meisterhaft umgesetzt. Auch die internationale Presse mit Journalisten bis nach London war begeistert." Und warum eigentlich Così fan tutte von Wolfgang Amadeus Mozart? "Diese Oper wurde einmal als Kraftwerk der Gefühle bezeichnet. Das trifft es gut. Man spielt es nicht, man muss es fühlen. Erst dann geht es direkt ins Herz der Darsteller und letztlich dann auch die Herzen des Publikums."

Seine spezielle Fassung war garniert mit dem wunderbaren Erzähler Michael Dangl - bekannt aus Theater und Fernsehen -, der als Conférencier Lorenzo Da Ponte verkörperte. "Mit diesem zusätzlichen, siebten Charakter wollte ich von der Sprache etwas finden, was die Menschen mit der Oper verbindet, sie ihnen zum Teil übersetzt, erklärt. Oper ist etwas für alle Sinne. Menschen sollen visuell berührt werden und sich aber auch gleichzeitig auf die Musik einlassen können. Dies alles ergibt ein Gesamtes. Nichts dominiert. Es ist ein Gesamtkunstwerk." Und als besonderes Sahnehäubchen nahm das Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter der Leitung von Marcus Merkel im Orchestergraben in der Stahlbauhalle Platz.

Rafael Fingerlos: "Ohne Stefan Ritzer wäre das alles erst gar nicht möglich gewesen. Was er und seine Firma geleistet haben, kann sich keiner vorstellen. Es ist unglaublich. Diese Leidenschaft aller Beteiligten ist einzigartig. Die Symbiose Wirtschaft und Kultur in seinem Betrieb ist etwas ganz Besonderes." Neben der Premiere gab es noch zwei weitere Aufführungen. Stefan Ritzer: "Es ist unbeschreiblich. Wir haben alle so viel Arbeit und Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Das ist jetzt unser Lohn."