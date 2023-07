"Springtime in Amsterdam" entstand während der Coronapandemie in einer Blitzaktion. Christof Loy schrieb das Drehbuch innerhalb von zwei Wochen. In dem Film stecken viele Operettenhits.

BILD: SN/KOLARIK ANDREAS Regisseur Christof Loy mit Opernsängerin Annette Dasch (l.) und Schauspielerin Sunnyi Melles bei der Filmpremiere am Kapitelplatz.