Opernstars singen in Filzmoos für guten Zweck

Musikalischer Veranstaltungsreigen zu Gunsten des Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Auftakt am Dienstag, 31. August.

Seit mittlerweile 30 Jahren bringt der deutsche UNICEF-Botschafter und Filzmoos-Fan Heribert Klein internationale Künstler in das Pongauer Bergdorf. Die Stargäste stellen sich in den Dienst der guten Sache und treten ohne Gage auf. Der Erlös kommt der UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zugute.

Zum Jubiläum haben Klein und seine regionalen Partner rund um den Tourismusverband eine UNICEF-Kulturwoche mit mehreren Programmpunkten organisiert. Am Dienstag, 31. August, singen junge Talente in der Mützenhalle (20 Uhr). Mit dabei sind aus der TV-Sendung "The Voice Kids" bekannte Junginterpreten rund um Lokalmatadorin Chiara Schörghofer. Moderiert wird der Abend von "Dancing Star" Michaela Kirchgasser. Internationale Größen aus den Bereichen Musical, Oper, Soul und Jazz stehen am Mittwoch, 1. September in der Mützenhalle auf der Bühne (19 Uhr). Neben den US-Amerikanerinnen Kristina Love (Hauptdarstellerin im Musical "Tina Turner"), Jessica Mears (Hauptdarstellerin im Musical "Bodyguard") und Bonita Hyman (Opernsängerin), dem brasilianischen Tenor Ricardo Tamura und Starsaxofonist Sir Waldo Weathers steht auch der Lungauer Bariton Rafael Fingerlos auf der Bühne.

Am 2. September ist es möglich, die Musikstars auf einer musikalischen Wanderung zur Aualm zu begleiten, am 3. September besuchen sie das Konzert der Trachtenmusikkapelle Filzmoos auf dem Dorfplatz (19 Uhr).