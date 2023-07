Organisten treten in musikalischen Wettstreit

Eine besondere Konzertreihe lockt im Juli und August in die Salzburger Franziskanerkirche.

Am 26. Juli beginnen die sommerlichen Orgelkonzerte in der Franziskanerkirche. Die beiden Organisten Bernhard Gfrerer und Markus Stepanek haben dafür bis zum 27. August zwölf Konzerte organisiert.

Dabei kommen vor allem die großen Orgeln in der Kirche zu Gehör: Die Marien-Orgel im Hochchor der Franziskanerkirche, 1989 gebaut von der Schweizer Orgelbaufirma Metzler & Söhne, ist mit 48 klingenden Stimmen auf drei Manualen und Pedal maßgeschneidert auf die Akustik dieser Kirche. 2003 wurde diese ergänzt um die Heilig-Geist-Orgel auf der Empore im romanischen Langhaus mit 50 Registern, prädestiniert für spätromantisch-symphonische Musik.

Erster Gast in der traditionellen Reihe ist der Organist Simon Reichert aus Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Er spielt am Mittwoch, 26. Juli, um 20.30 Uhr die sechs Triosonaten von Johann Sebastian Bach (BWV 525 bis 530). Sie werden den Veranstaltern zufolge erstmals in Salzburg an einem Abend erklingen. Am folgenden Tag, am Donnerstag, dem 27. Juli, wird Simon Reichert die 5. Orgelsymphonie von Charles-Marie Widor spielen. Weitere weit anreisende Organisten sind Andrzej Chorosiński aus Warschau, der am 2. August Modest Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" in einer Orgel-Version spielen wird. Der junge Laibacher Organist Jernej Mazej ist für 11. August eingeladen.

Weiters werden in dieser Konzertreihe die arrivierten Salzburger Organisten auftreten: Peter Peinstingl, Stiftskapellmeister von St. Peter, wird am 27. August in der Franziskanerkirche gastieren. Zudem treten die vier Hausorganisten der Franziskanerkirche in Konzerten auf: Bernhard Gfrerer, Markus Stepanek, Elke Saller und Michaela Aigner.