Oskar Stocker und Luis Rivera: Die Vermarktung von Mozart

Zu Beginn der Salzburger Mozartwoche zeigten die Künstler Oskar Stocker und Luis Rivera am Samstag eine andere Seite des Musikgenies Mozarts im Barocksaals des St. Peter Stiftskulinariums. Mit kritischem Blick stellten sie ihre Sicht auf die jährlich wiederkehrende Vermarktung Mozarts dar.

"Wir wollen mit der interaktiven Ausstellung den Virtuosen feiern und nicht die Kunstfigur Mozart," so Oskar Stocker. "Mozart und das Glückversprechen an seine Frauen. Er ist Prinz? Noch mehr - Er ist Mensch!"

Rund 50 Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Kultur folgten der Einladung zur Vernissage in den Barocksaal des St. Peter Stiftskulinarium, darunter auch Marko Feingold, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg. Bernhard Auinger Vizebürgermeister der Stadt Salzburg, sprach ein Grußwort, bevor Universitätsprofessor und Mozartexperte Wolfgang Brunner gemeinsam mit St. Peter Gastgeber Claus Haslauer die Ausstellung eröffnete. "Mein Herz schlägt - neben kulinarischen Genüssen - insbesondere für die zeitgenössische Malerei. Mit den Künstlern Oskar Stocker und Luis Rivera kam meine Frau ins Gespräch, weil ihre provokante Art und Weise der bildenden Kunst auch im St. Peter Stiftskulinarium ihren Platz findet", so Claus Haslauer.

Professor Wolfgang Brunner erörterte in seiner Rede gemeinsam mit kunstinteressierten Gästen des Hauses, in welchem Ausmaß die Stadt Salzburg von Mozart und seiner Musik profitierte. Um die Ausbeutung des kulturellen Erbes Mozarts zu verdeutlichen, findet im Séparée im Berg des St. Peter Stiftskulinariums der zweite, interaktive Teil der Ausstellung unter dem Titel "Mozart 2 go" statt. Vier Vitrinen präsentieren typische Gegenstände zum Thema Mozart. Gäste erhalten Karikatur ähnliche Drucke im Format A4 des Salzburger Wunderkindes zum Mitnehmen - plakativ und kommerziell.

"Hier findet über das Jahr 300 Mal das Mozart Dinner Concert statt", so Gastgeber Claus Haslauer, mit Blick auf den Barocksaal. Die interaktive Ausstellung, der beiden in Graz arbeitenden Künstler Oskar Stocker und Luis Rivera, wird vom 19. Januar bis zum 20. Februar im Barocksaal St. Peter zu sehen sein.



