Paul Panther transportiert energiegeladene Straßengraffitis auf die Leinwand

Graffiti-Künstler Paul Stickler alias Paul Panther präsentiert seine Werke ab Ende Juni in der Kerzenmacherei in der Sterneckstraße.

"Seit etwa eineinhalb Jahren bin ich in der Kerzenmanufaktur eingemietet und schätze es sehr, mit so vielen verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen unter einem Dach zu sein. Es ist ein wundervoller Ort an dem es keine künstlerischen Grenzen gibt und ein liebevolles Miteinander herrscht," erzählt der 27-jährige, in Hallwang lebende Graffiti-Künstler Paul Stickler alias Paul Panther begeistert von der ehemaligen Kerzenmanufaktur Nagy. Bis Ende des Jahres wird der Leerstand noch von der Super Initiative genutzt. Diese stellt interessierten Kunstschaffenden Ateliers, Probe- und Ausstellungsräume zum Betriebskostenpreis zur Verfügung. Der Ort ist für Stückler zentral und praktisch. "Es wäre ein Jammer diesen einzigartigen Raum für Kunst und Kultur wegen einem weiteren Hotel, welches angeblich in Planung ist, zu verlieren."

Der Mietvertrag der Initiative läuft nach Markus Keller von der Super Initiative, im Dezember 2023 ab und wird wahrscheinlich nicht mehr verlängert. Was genau mit dem Grundstück passiert, wisse man aber noch nicht.

Ein Leben, zwei Talente: Tätowieren und Sprayen

Der gebürtige Kuchler Stickler ist hauptberuflich Tätowierer und Eigentümer des Andräviertler Tatoostudios "Zum Klabautermann". Das Sprayen habe ihn aber schon vorher interessiert. "Graffiti begleitet mich bereits seit 14 Jahren und ist somit ein großer Bestandteil meines Lebens." Seinen Stil entwickelte er seit dem Jugendalter. Als Inspiration dienten ihm in seiner frühen Jugend "Comic-Hefte und die bunten Bilder, die ich am Weg nach Wien zu meiner Tante aus dem Zugfenster beobachten konnte".

Graffiti, experimentelle Arbeiten und Gastkünstler

Bei der Ausstellung möchte Stickler die "Energie von Graffiti auf der Straße" auf die Leinwand transportieren. Beim Sprayen entstehe aufgrund des Stresses eine besondere energiegeladene Ästhetik, die er auf seine Leinwände binden möchte. Daneben werden auch experimentellere Arbeiten mit Resin (Kunstharz) und verschiedenen dreidimensionalen Strukturen gezeigt. Die Vernissage mit musikalischer Untermalung und Werken des Gastkünstler Florian Koneczny (Malerei) und der Gastkünstlerin Marissa Masarati (Fotografie) findet am Samstag, 24. Juni, um 19 Uhr statt.