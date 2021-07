Performatives Shooting in Adnet: Evolution beim Arbeiten sehen

Lawine Torrèn lässt die Geschichte tanzen. Die Aufführung ist ein Zwischenschritt, nicht das Ende.

Treffpunkt war der Parkplatz in Adnet. Von da spazierten die Besucherinnen und Besucher zu den Kiefer'schen Marmorbrüchen in Adnet. Nach der kurzen Wanderung beeindruckten die nass glänzenden, roten und senkrecht abfallenden Marmorwände, umgeben von grünem Wald. Regisseur Hubert Lepka von "Lawine Torrèn" erwartete die Gäste seines Stücks "Thetis. A walk to the Quarry" (Thetis. Eine Wanderung zum Steinbruch). Lepka bat, so nah wie möglich zu den Tänzerinnen und zum Tänzer zu kommen. Auch fotografiert sollte nicht werden. Vielmehr lud er ...