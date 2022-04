Peter Handke gewinnt als Königrufer

Mit Wehmut traf sich eine legendäre Tarockrunde in Salzburg zu lustigem Spiel.

Mit einem Königrufer und mehrmals in siegender Spielpartei habe Peter Handke den Tarockabend "hoch gewonnen". Dies berichtet Hans Widrich, einst Pressechef der Salzburger Festspiele, Kunstverleger, seit Jahrzehnten Freund des Nobelpreisträger und am Ostermontag Gastgeber der legendären Runde. Diese habe diesmal Peter Handke einberufen. Der bei Paris lebende Schriftsteller sei dafür - nach Urlaubstagen im Karst und dem Ostersonntag in Griffen in Kärnten - einen Tag nach Salzburg gekommen, erzählt Hans Widrich.

Beim Spiel der seit vier Jahrzehnten - ...