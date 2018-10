Peter Klien: Gnadenlos und penetrant

Als "Reporter ohne Grenzen" hat er schon einige Politiker zur Verzweiflung oder zum Flüchten ge- bracht. Die Philosophie ist einer der Gründe für die Abgebrühtheit, mit der Peter Klien Fragen stellt.

Peter Klien, Jg. 1970, studierte Biologie, Physik, Germanistik und Philosophie in Wien, Innsbruck und Salzburg. Über die Beschäftigung mit griechischen Philosophen kam er zum Altgriechischen und zur Altphilologie. Er ist Lektor an der Universität Wien, Institut für Philosophie, Systembibliothekar und Pressesprecher beim Österreichischen Bibliothekenverbund. Seit der Teilanhme 2009 an einem Kleinkunst-Wettbewerb ist er regelmäßig als Außenreporter für die Satiresendung "Willkommen Österreich" unterwegs. Und mit seinem Soloprogramm .