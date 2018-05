Pfingstfestspiele - Auftakt mit edlen Tropfen und Tönen

Zum Auftakt des Pfingstfestivals wurden die Festspiel-Editionen verkostet. Abends lockte die Rossini-Opernpremiere mit Cecilia Bartoli.

Cecilia Bartoli singt Gioachino Rossini - ein Feiertag für Opernfreunde. Am Freitagabend strömte reichlich Prominenz ins Haus für Mozart, um die italienische Mezzosopranistin in "L'italiana in Algeri" zu hören. Altkanzler Wolfgang Schüssel, Flick-Tochter Elisabeth von Auersperg-Breunner, Immobilienmaklerin Marlies Muhr oder Almaz Böhm ließen sich den Auftakt der Pfingstfestspiele nicht entgehen.

Starautorin Hera Lind outete sich auf dem roten Teppich als Bartoli-Fan: "Ich bin ihretwegen hier. Ich habe mich selbst beim Gesangsstudium an einigen dieser Arien versucht. Die Bartoli aber kann's!" Auch Festspielintendant Markus Hinterhäuser streute der künstlerischen Pfingstfestspiel-Leiterin Rosen: "Cecilia Bartoli ist ein Magnet. Sie ist enorm wichtig für unser Vier-Tages-Festival - sowohl künstlerisch als auch was das Publikumsinteresse betrifft."

Bereits am Nachmittag erhob Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler ihr Glas - selbstverständlich Champagner - auf Cecilia Bartoli. In der Salzburg Kulisse präsentierten die Festspiele die edlen Tropfen, die zu Pfingsten und im Sommer als Festspiel-Editionen ausgeschenkt werden.

Neben der prickelnden Schlumberger-Festspielcuvée, Jahrgang 2015, steuern die namhaften Winzer Jurtschitsch und Nittnaus die diesjährigen Editionen in Weiß und Rot vor. Während Alwin Jurtschitsch mit seinem bio-dynamischen 2017 Stein Grüner Veltliner Kamptal bewusst in Richtung "Free Jazz" steuert, wählte Hans Nittnaus einen schlanken 2016 Blaufränkisch Kalk und Schiefer. "Dieser Wein ist im Sommer gut zu trinken", sagte der Winzer aus Gols im Burgenland.

Auch Stiegl, gleichsam Vorreiter in Sachen Festspiel-Edition seit 2004, präsentiert sich heuer wieder mit einer eigenen Festspiel-Edition. "Unser Pils eignet sich gut zum Runterkommen nach einer langen Aufführung. Hopfen entspannt bekanntlich", sagte Braumeister Christian Pöpperl.

"Viele Männer trinken lieber Bier als Champagner", stellte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler fest. Nachsatz: "Bleibt mir mehr." Vom edlen Champagner Brut Premier aus dem Hause Roederer - wie auch Schlumberger ein Exklusivpartner der Festspiele - gönnten sich aber auch viele Herren der Schöpfung ein Schlückchen.

Die Etiketten auf den Flaschen wurden heuer von Leica gestaltet. Das Motto lautet "Hinter den Kulissen".