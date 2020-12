Philharmoniker Matthias Schorn: "Theater ist für mich systemrelevant"

Philharmoniker Matthias Schorn aus Bad Vigaun über sein Jahr im Lockdown, systemrelevante Kultur und eine neue Art des Reisens.

Der Bad Vigauner ist nicht nur umtriebiger Musikant und Veranstalter, sondern hat auch eine klare Meinung zum Thema "Kultur in Corona-Zeiten".

Redaktion: In unserem Gespräch im Frühjahr sagten Sie, Sie stellen sich den ersten Auftritt nach dem Lockdown so vor wie die erste Oper der Pilharmoniker nach dem 2. Weltkrieg. Also, wie war's?Schorn: Für mich war der Wiedereinstieg nach dem Lockdown ein Konzert mit Ricardo Muti, passenderweise mit Schuberts "Tragischer Symphonie". Ich habe das unglaublich positiv erlebt, wir ...