Pinzgauer Gemeinde macht sich zur Krippenmetropole

In solcher Dichte wie in Lofer hat Jesus vermutlich noch nirgends das Licht der Welt erblickt. Auf etwa halbstündigem Fußweg lässt sich 39 Mal betrachten, wie es gewesen sein könnte, dass Gottes Sohn auf Stroh gebettet wurde - sei es im Pinzgauer Haus, im Gewölbe einer Burg oder in orientalischem Ambiente, sei es mit daumengroßen Figürchen oder in der per Motorsäge geschnittenen Dorfkrippe bei der Pfarrkirche. Übrigens: Mit 39 sind nur die in der Kirche und in Geschäften bis Lichtmess ...