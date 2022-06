Pinzgauer Musikkapellen spielen in Rauris gemeinsam groß auf

Die TMK Rauris feiert drei Tage lang ihr 225-jähriges Bestehen. Im Rahmen dessen findet am Sonntag, 5. Juni, auch das Bezirksblasmusikfest statt. 1170 Musikant/-innen aus 30 Kapellen haben sich angemeldet.

Eigentlich wäre das Bezirksblasmusikfest, das alle fünf Jahre ausgetragen wird, erst 2023 wieder auf dem Programm gestanden. "Aber das besondere Jubiläum der ältesten Pinzgauer Musikkapelle ist ein guter Grund, das Ganze ein Jahr vorzuziehen", sagt Stefan Aglassinger, Obmann des Pinzgauer Blasmusikverbandes. So kommt es am Sonntag ab 9.30 Uhr in Rauris zu einem großen Aufmarsch aus allen Ecken des Bezirks. 30 der 33 Pinzgauer Musikkapellen sicherten vorab ihr Kommen zu. Neben dem Festakt und einem Umzug wird es ein Gesamtspiel ...