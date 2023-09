70 Pinzgauer Musiktalente spielen gemeinsam groß auf

Das neue Ensemble "Musikum WINDS Pinzgau" vereint ausgezeichnete junge Musikantinnen und Musikanten aus dem gesamten Pinzgau. Es laufen die Proben für das Premierenkonzert Ende Oktober.

Musikum-Lehrer Wolfgang Schwabl machte es sich im Frühjahr zur Aufgabe, ein "junges" Bezirksblasorchester mit Talenten ab 14 Jahren zusammenzutrommeln. Der pinzgauweite Aufruf stieß auf viele offene Ohren, gar 85 Meldungen flatterten herein.

"Diese erfreuliche Resonanz hat mich sehr überrascht und bestärkt, zuvor hatte es durchaus auch skeptische Stimmen bezüglich dieses Projekts gegeben. Aber das hat meinen Ehrgeiz erst recht geweckt - und von unserem Musikum-Leiter Gerhard Schmiderer ist große Unterstützung gekommen", erzählt Schwabl. "Leider musste ich am Ende auch einigen Bewerbern absagen, weil gewisse Instrumente überbucht waren. Mit 70 Leuten aus 18 verschiedenen Pinzgauer Musikkapellen haben wir jetzt ein buntgemischtes, topbesetztes Auswahlorchester." Dessen Name: Musikum WINDS Pinzgau. Winds ist der englische Begriff für Blasmusikant/-innen.



Premierenkonzert am 31. Oktober in Zell am See

Vor zweieinhalb Wochen traf die Gruppe in Maishofen zur ersten Probe zusammen, fünf weitere folgen in den kommenden Wochen. Alle haben den 31. Oktober als Ziel vor Augen: da steht ab 20 Uhr im Zeller Ferry Porsche Congress Center unter dem Titel "Klangfarben" das große Premierenkonzert auf dem Programm.

Schwabl obliegt die künstlerische sowie organisatorische Leitung - und er freut sich schon sehr darauf, dem Publikum "einen Querschnitt der Blasmusikliteratur darzubieten". Außerdem würden die jungen Musikantinnen und Musikanten mit dem herausfordernd gewählten Programm eine Bühne für die persönliche Weiterentwicklung erhalten. "So bereichert das Projekt ,Musikum WINDS' die heimische Blasmusikszene."

Musikalische Höhepunkte liefern Werke wie diese: "Three Times Blood" (Fritz Neuböck), "October" (Eric Whitacre) oder "El Camino Real (Alfred Reed). Als Solisten sind Luise Stöckl (Saxofon) und Ralph Buchholzer (Tuba) zu erleben.

Abgewickelt wird das Projekt vom Musikum Pinzgau, Unterstützung kommt vom Pinzgauer und Salzburger Blasmusikverband sowie von der Regionalentwicklung Pinzgau. Wie es nach dem Premierenkonzert weitergeht, steht noch in den Sternen. Schwabl: "Die Idee wäre, das alle zwei Jahre anzupacken. Aber vielleicht gibt es auch den großen Wunsch nach mehr Regelmäßigkeit. Das ist dann am Ende auch eine Finanzierungsfrage. Aber jetzt arbeiten wir ohnehin einmal gemeinsam auf den bevorstehenden Auftritt hin."

Zum Vormerken: Der Eintritt beim Premierenkonzert am Dienstag, 31. Oktober, im Ferry Porsche Congress Center Zell am See ist gegen freiwillige Spenden möglich. Einlass ab 19:30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.