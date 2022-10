Podium trifft auf Tanzfläche: Die ersten Salzburger Tage der Clubkultur

Ein Salzburger Kollektiv vertritt die Interessen der heimischen Clubszene. Dafür sollen sich nun erstmals Diskurs und Clubmusik die Tanzfläche teilen.

In Städten wie Berlin oder Hamburg steht die Wichtigkeit von Clubkultur längst nicht mehr zur Debatte. Anders als in Salzburg. In einer Stadt ohne Ausgeh-Viertel scheint das Bewusstsein dafür gering zu sein. Mit der Gründung der Salzburger Clubcommission hat sich das jedoch geändert. Die Vertreter der Clubszene bekamen erstmals eine Interessenvertretung - und die Salzburger ein urbanes Angebot.

Clubkultur bekommt Sichtbarkeit

Was vor über einem Jahr durch vier Gründer begann, ist heute ein Kollektiv mit mehr ...