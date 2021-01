Pongauer Dialekt trifft harte Riffs

Die "Glue Crew" veröffentlicht ihr drittes Album. Der programmatische Titel: "Mundartpunk Forever."

"Mundartpunk Forever", so der Titel des dritten Albums der Pongauer Band "Glue Crew", das am 26. Februar erscheint. Auf ihrem neuen Album präsentieren Thomas Mulitzer aus Goldegg, Wolfgang Posch aus St. Veit - die beiden haben 2013 die Band als Duo "Two on Glue" gegründet - und Bernhard Breidler aus Wagrain zehn vielseitige Songs, mal mit verzerrter, mal mit akustischer Gitarre, mal humorvoll und mal nachdenklich. Vom eingängigen Sommerhit über Protestsongs bis zum Liebeslied - die Glue Crew vereint Punk ...