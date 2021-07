Pongauer Hahn als Bühne für die Jungen

Im Zeichen starker Musikantenfamilien steht der diesjährige Pongauer Hahn. Die Preisträger spielen mit den Paten.

Vier Brüder aus Bayern bekommen am 3. September den Pongauer Hahn in der Kategorie Vokal überreicht. Sepp, Wasti, Simon und Hansi Resch stammen aus musikantischem Elternhaus, Eltern und Großeltern sind in der Szene wohlbekannt. Die vier Brüder singen als "die jungen Ramsauer Sänger" bei privaten Treffen und Veranstaltungen.

Die Paten, der Donnersbacher Viergsang aus der Steiermark, begründen ihre Wahl: "Mit ihren wunderschönen Liedern und Jodlern pflegen und bewahren die Ramsauer den kostbaren Schatz des alpenländischen Volkslieds."

