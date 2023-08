Pongauer Museumsnacht will neues Publikum anlocken

Zehn heimische Museen können bei der Pongauer Museumsnacht am 14. August mit einem einzigen Fünf-Euro-Ticket besucht werden. Mit Sonderprogrammen wollen die Verantwortlichen neue Zielgruppen anlocken.

Im Rahmen der Pongauer Museumsnacht tun sich auch heuer wieder zehn heimische Museen zusammen, um Kultur erlebbar zu machen. Am Montag, dem 14. August, können von 18 bis 23 Uhr mit einem Fünf-Euro-Ticket Ausstellungen in neun Gemeinden besucht werden.

Die teilnehmenden Museen haben vielfältige Sonderprogramme geplant. So gibt es etwa im Landesskimuseum in Werfenweng stündliche Führungen durch die Sonderausstellung zum Leben der Jahrhundertsportlerin Annemarie Moser-Pröll. In der Dechantshoftenne in Altenmarkt liest Kustos Franz Walchhofer heitere "Gschichtn aus da Stubn". Und das Montanmuseum Altböckstein bietet Nachtführungen im Imhofkraftwerk an, wobei dafür eigens ein Gratis-Shuttlebus zwischen Böckstein und Sportgastein verkehrt. Ein weiterer Bus ist zwischen Schwarzach, St. Veit und Goldegg unterwegs, um das Museum Tauernbahn mit dem Seelackenmuseum und dem Schloss Goldegg zu verbinden.

Austausch zwischen Gemeinden funktioniert

Johann Zlöbl vom Museum Tauernbahn ist bereits zum 17. Mal mit der Organisation der Museumsnacht betraut. "Durch solche Aktionen locken wir freilich auch Publikum an, das wir ansonsten kaum in unseren Ausstellungen sehen. Vor allem die Kombination mit speziellen Programmpunkten hilft uns dabei. Heuer planen wir etwa ein Platzkonzert der Trachtenmusikkapelle vor unserem Museum und ein Sommerfest tags darauf, am 15. August", schildert Zlöbl. Das unterstreicht man auch in Wagrain. "Wir wollen bei der Museumsnacht gezielt Einheimische ins Waggerlhaus locken, die sonst nicht zu uns kommen. Das hat in den vergangenen Jahren immer funktioniert", erklärt der Geschäftsführer des Kulturvereins, Karl-Heinz Kreuzsaler. Auch der Austausch mit Publikum aus anderen Gemeinden funktioniere gut: "Wir freuen uns, wenn Gäste aus dem Salzachtal den Weg zu uns nach Wagrain finden", so Kreuzsaler abschließend.