Pop-up-Kino in Zell zeigt Österreichpremieren

Dokumentation über die 19-tägige Erstdurchkletterung der Dawn Wall bildet den Auftakt.

Im Jänner 2015 schrieben die beiden Amerikaner Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson Klettergeschichte. Als Erste durchstiegen sie die fast 1000 Meter hohe Dawn Wall am El Capitan im kalifornischen Yosemite-Nationalpark. Die Dawn Wall gilt als schwierigste Mehrseillängenroute der Welt. Ein Großteil der Seillängen weist die Schwierigkeitsgrade 9 bis 11 nach UIAA auf. 19 Tage waren die beiden Kletterer in der Wand. Allein für die Schlüsselstelle in der 15. von 32 Seillängen benötigten sie sieben Tage. Sechs Jahre lang hatten sie sich auf ihren Versuch vorbereitet, der von zahlreichen Kamerateams und Schaulustigen mit Ferngläsern beobachtet wurde. Als sie am 14. Jänner auf dem Gipfel des El Capitan standen, gratulierte auch US-Präsident Barack Obama.

"The Dawn Wall" (auf Deutsch "Durch die Wand"), die Dokumentation über dieses Kletterabenteuer, bildet am Donnerstag um 18 Uhr den Auftakt zum zweiten Filmfest in Zell am See. Die Erstauflage 2017 war ein großer Erfolg. ",The Dawn Wall' ist eine von drei Österreichpremieren, die wir heuer zeigen", sagt der Veranstalter des Filmfests, Johannes Schwaninger. "Kinostart ist erst am Freitag. Nach der Premiere gibt es ein Bühnengespräch mit dem Produzenten der Dokumentation, Philipp Manderla."

Insgesamt werden bis Sonntag neun Filme gezeigt. "Vor jedem Film gibt es drei bis sechs Minuten lange Kurzfilme von Salzburger Talenten", sagt Schwaninger. Neben Manderla werden auch die Salzburger Filmemacher Richard Rossmann und Marko Doringer zu Bühnengesprächen nach Zell am See reisen. Von Doringer wird "Nägel mit Köpfen" gezeigt (Freitag, 18 Uhr), von Rossmann die mehrfach ausgezeichnete Dokumentation "Ski Heil - Die zwei Bretter, die die Welt bedeuten" (Sonntag, 18 Uhr). Detaillierte Informationen zum Programm und Tickets gibt es unter www.filmfestzell.at. Auch an der Abendkasse gibt es Karten, wenn noch welche übrig sind.

Für das Filmfest wurde heuer eigens ein Pop-up-Kino im Pfarrsaal neben der Kirche in der Zeller Fußgängerzone aufgebaut. Das Kino Zell am See steht wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung. "Pop-ups sind ja derzeit in Mode", sagt Schwaninger. "Im Pfarrsaal haben wir etwa 140 Plätze. Projektor, Leinwand, Sound-Anlage und Vorführteam kommen vom Das Kino in Salzburg. Das ist jene mobile Anlage, mit der sie auch auf Filmfestivals fahren."

Der Pfarrsaal verfügt auch über eine Bar, die für die Zeit des Filmfests zur Kino-Bar wird, um ausgedehnte Nachbesprechungen der gezeigten Filme zu ermöglichen, so Schwaninger. Die Versorgung mit Popcorn, Frucade und Sportgummi sei gesichert. Für das passende Flair in der Bar sorgen auch die aus dem Kino Zell am See herübergebrachten Tische und Stühle.