Popsongs, die Mut zur Veränderung machen

Die gebürtige Salzburger Sängerin Hanna Kristall tritt am 22. Februar beim "Fest der Vielfalt" auf.

Als Tochter einer Mexikanerin und eines Polen vereint die in Itzling aufgewachsene Popsängerin Hanna Kristall gleich drei Kulturen in sich. Kein Wunder also, dass sie nicht nur die Kunst, sondern auch das Leben als vielseitig und bunt begreift. "Ich interessiere mich sehr für Frauenthemen und Interkulturelles, das trage ich auch künstlerisch mit", sagt Hanna Kristall. So war es für die Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg, Alexandra Schmidt, naheliegend, die Künstlerin für das "Fest der Vielfalt" zu engagieren. Gemeinsam mit ihrer Gitarristin wird Hanna Kristall ein Akustik-Set zum Besten geben, für Herbst plant sie ein Konzert mit Band in Salzburg. Gerade arbeitet die in Wien lebende Sängerin an neuen Songs. Ihr Debütalbum "Lady Mechanic", das sie Ende 2017 veröffentlichte und mittels Crowdfunding finanzierte, führte sie bis nach L.A. Produziert hat es nämlich der Schlagzeuger und Produzent Stacey Lamont Sydnor, der mit Stars wie Missy Elliott, Stevie Wonder oder Puff Daddy gearbeitet hat. Sydnor lernte Hanna Kristall im Wiener Jazzclub Porgy & Bess kennen, er war sofort angetan von ihrer Stimme, erzählt die Salzburgerin. Die Aufnahmen in Los Angeles waren dann "eine extreme Erfahrung. Plötzlich bist du in einem Raum mit Weltstars zusammen". Denn die Songs spielten Musiker wie Divinity Roxx, Bassistin von Beyoncé, oder Kyle Bolden, Gitarrist bei Stevie Wonder, ein. "Sie haben eine Schnelligkeit und ein Niveau, wo man fast nicht mitkommt", erinnert sich Hanna Kristall. Doch sie ließ sich nicht entmutigen, ist es doch ihr Anliegen, anderen Frauen Mut zu machen. "Offenheit, kulturelle Vielfalt, Selbstvertrauen, Mut zur Veränderung, das sind Themen, die ich mit dem Medium Musik transportieren will. Der Text ist mir bei meinen Songs sehr wichtig." So will sie Frauen ermutigen, sich nicht zu verstecken, ruhig Fehler zu machen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Ihre Lieder, die mit unterschiedlichsten Genres wie Rock, Blues, Soul, Deep House und elektronischer Musik experimentieren, sind aber nicht nur für Frauen gemacht. So urteilte etwa Ö3-DJ Eberhard Forcher: Hanna Kristall klinge "bissl wie Madonna - nur mit besserer Stimme".

Fest der Vielfalt mit Kinderprogramm mit Kinderprogramm, Fotobox, viel Tanz und Musik am Freitag, 22. Februar, ab 16 Uhr, Tribühne Lehen (Tulpenstraße 1). Der Eintritt ist frei.