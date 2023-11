Prayer Wheel: Eine Jazz-Messe für Menschlichkeit und Toleranz

Ein 80-köpfiger Chor erklingt gemeinsam mit professionellen Jazz-Musikern bei "Prayer Wheel".

"Bei den Aufführungen können die Leute fast gar nicht ruhig sitzen bleiben", berichtet Kulturmanagerin Rita Garlock begeistert. Normalerweise wird Karen Asatrians Jazz-Messe "Prayer Wheel" vom Wiener Philharmonia Chor aufgeführt. Rita Garlock lag es jedoch am Herzen, einen Salzburg-Bezug herzustellen und lud den gemischten Chor des Mozart-Musikgymnasiums und des Musischen Gymnasiums ein. Der Chor, der einen erstklassigen, internationalen Ruf genießt, stellt nun gemeinsam mit vier professionellen Jazzmusikern, darunter der Komponist selbst, die Jazz-Messe unter der Leitung von Thomas Huber auf die Beine.

Eine Jazz-Messe mit abendländischen und nahöstlichen Klangmustern

Die Messe stammt aus der Feder des armenisch-kärntnerischen Komponisten und Jazz-Pianisten Karen Asatrian, der 2015 anlässlich des 100-jährigen Gedenkens an den Genozid am armenischen Volk die Messe komponierte. 2016 wurde sie beim Fest zur Festspieleröffnung erstmals in Salzburg aufgeführt und professionell aufgenommen. Das Spannende: Das Werk baut auf der abendländischen Musiktradition auf, hält sich an die frühchristliche Liturgie, erklingt aber durch nahöstliche und abendländische Klangmuster in neuem Gewand. Dabei entsteht eine mitreißende, berührende Messe, deren mantraartigen, beschwörenden Wiederholungen auch an eine buddhistische Gebetsmühle denken lässt, die namensgebend ist. Thematisch geht es um Menschlichkeit, Toleranz und Respekt allen Menschen gegenüber. "Gerade jetzt merkt man, wie wichtig das ist. Wir sind alle nur Menschen und verdienen es, ein gutes Leben zu haben", so Garlock. Das ungefähr 80 Minuten lange Konzert sei vom ersten Ton an ein Gänsehauterlebnis.

Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt kostenlos. Rentner, Auszubildende und Studierende bekommen Vergünstigungen. Restkarten sind noch an der Abendkassa erhältlich.

Die Jazz-Messe findet am Freitag, 24. November, ab 19.30 Uhr in der Andräkirche statt.