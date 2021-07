Premiere für "Gallery Week_End": An Galerien führt in Salzburg kein Weg vorbei

Spaziergänge, Führungen, Einlass in Depots: 22 Galerien und Kunsträume schließen sich zum ersten "Gallery Week_End" zusammen.

Sie konnten Aussichten auf Kunst bieten, als viele andere Kulturstätten noch geschlossen bleiben mussten: Galerien durften während der Lockdowns teilweise geöffnet bleiben und waren daher immer wieder erste Anlaufstellen für Kulturhungrige. "Wir haben registriert, dass in dieser Zeit wesentlich mehr Besucher gekommen sind", sagte etwa Sophia Vonier, die in der Philharmonikergasse eine Galerie für junge, zeitgenössische Kunst betreibt, am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Was den Verkauf von Kunstwerken betreffe, habe er 2020 sogar die bisher beste Bilanz im 37-jährigen Bestehen ...