Premiere in der Glashütte St. Michael: Geschichte, zum Vergessen gezwungen

Junge Künstler erinnern mit "Pawel" an eine düstere Zeit unserer Vergangenheit. Die Uraufführung des heurigen Sommertheaters vom Theater Mokrit findet am 12. August in der Glashütte statt.

Schriftsteller David Wimmer, Bühnenbildner Alex Gahr und Historikerin Julia Bogensperger holen mit „Pawel" einen wichtigen Teil der Geschichte aus der Vergessenheit.

Die Lungauer Kulturvereinigung und das Theater Mokrit widmen sich einmal mehr einem regionalhistorischen Thema. "Pawel - Protokolle eines Vergessens" ist die Geschichte des polnischen Zwangsarbeiters Pawel Fronzek, der in der Zeit des Nationalsozialismus Jahre im Lungau lebte. Zusammen mit einheimischen Männern und Frauen verrichtete er auf einem Bauernhof schwere Arbeit. Und er wurde wegen einer Liebesbeziehung öffentlich hingerichtet. "Geschehen und vergessen worden im Lungau, die Handlung könnte überall gewesen sein", so Robert Wimmer, Gesamtleiter, zur Thematik. "In diesem Stück geht es nicht darum, heute, 80 Jahre später, Schuldige für das Geschehene zu suchen. Es geht darum, dass diese Zeit Teil der Geschichte ist. Wir dürfen sie nicht verschwinden lassen." Zwangsarbeiter unterstanden damals vielen Verboten und Strafen, bis zur Hinrichtung. Die Bevölkerung war offiziell meistens bei der Ermordung ausgeschlossen, dennoch waren die Hinrichtungen in jedem betreffenden Ort Ereignisse, die von niemandem ignoriert werden konnten. Das junge Künstlertrio, alle geboren und aufgewachsen im Lungau, möchte "erzählen, was sich noch erzählen lässt. Was noch nicht vergessen wurde, damit es weiterbesteht und Teil der Geschichte werden und bleiben kann. Dafür blicken Autor David Wimmer, Architekt und Bühnenbildner Alex Gahr und Historikerin Julia Bogensperger aus verschiedener Perspektive und doch gemeinsam zurück in die 1940er. David Wimmer: "Jede Beschäftigung mit der Vergangenheit hinterlässt immer mehr Lücken, als sie schließen kann. Wenn es in dieser Beschäftigung um ein Unrecht geht, dann sind diese Lücken umso schmerzhafter. Theater hat die wesentliche Eigenschaft, diese Lücken zu verstehen, sie erfahrbar und im besten Falle sogar produktiv machen zu können." Wie soll man die Gegenwart gestalten und in die Zukunft blicken, wenn man seine Vergangenheit nicht kennt? "Pawel - Protokolle eines Verbrechens" wird am Samstag, 12. August, um 19.30 Uhr in der Glashütte St. Michael uraufgeführt.